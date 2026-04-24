Среди вернувшихся сегодня из плена солдат – девять уральцев

Среди 193 военнослужащих, которые сегодня освобождены из плена, есть девять жителей Свердловской области. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Хорошая новость: девять человек из нашего списка вернулись из украинского плена! Радостную новость сообщили в Нижний Тагил, Красноуральск, Кушву, Полевской, Богдановичский район и сразу четыре – в Екатеринбург. При этом несколько человек находились в плену с 2024 года», – написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Как уже писал «Новый День», сегодня Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 193 военнослужащих, взамен переданы 193 военных ВСУ. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

