Еще 193 российских бойца вернулись из украинского плена

В Минобороны России сообщили, что Москва и Киев провели обмен пленными в пятницу, 24 апреля.

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 193 военнослужащих, взамен переданы 193 военных ВСУ.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Отмечается, что посреднические усилия для возвращения военнослужащих ВС России оказали ОАЭ и США.

В последний раз обмен военнопленными с Украиной проводился 11 апреля. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен были переданы 175 всушников.

Москва, Наталья Петрова

