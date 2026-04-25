В Екатеринбурге задержано 18 рейсов из-за ограничений в Кольцово

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Сейчас в аэропорту работает мобильная приемная для пассажиров, ожидающих вылетов. Прокуратура начала надзорные мероприятия.
Как ранее писал «Новый День», аэропорт не работает уже пять часов. Вход в «чистую зону» закрыт в обоих терминалах. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Рано утром в Екатеринбурге была совершена атака БПЛА.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»