В Екатеринбурге задержано 18 рейсов из-за ограничений в Кольцово

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сейчас в аэропорту работает мобильная приемная для пассажиров, ожидающих вылетов. Прокуратура начала надзорные мероприятия.

Как ранее писал «Новый День», аэропорт не работает уже пять часов. Вход в «чистую зону» закрыт в обоих терминалах. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Рано утром в Екатеринбурге была совершена атака БПЛА.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

