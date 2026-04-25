Аэропорт Кольцово заработал в штатном режиме

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения на вылет и прием воздушных судов. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.

«Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков», – говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге была совершена атака БПЛА. Власти ввели режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в Кольцово отменили 18 рейсов, еще шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.

На данным момент режим опасности БПЛА в Свердловской области отменен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

