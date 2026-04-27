Машинные воры стали орудовать под прикрытием ВСУ (ФОТО)

В центре Екатеринбурга снова орудуют машинные воры. Так, несколько автомобилей пострадали от рук злоумышленников в субботу, причем пик пришелся на время, когда власти порекомендовали не выходить на улицы из-за атаки вражеских БПЛА. И пока добропорядочные горожане сидели дома, воры вышли на улицу.
Так, на Шейнкмана были разбиты окна у дорогих автомобилей, пострадал, например, Toyota Land Cruiser. Удалось ли ворам поживиться чем-то, не сообщается. На месте работали полицейские и криминалисты.
Отметим, о возвращении воров, которые «обносят» машины, припаркованные на улицах, «Новый День» сообщал в прошлом году.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»