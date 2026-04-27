В Екатеринбурге сорвался конкурс на закупку 50 трамваев

Аукцион на приобретение в лизинг 50 трехсекционных трамваев для Екатеринбурга признан несостоявшимся. Как указано на портале «Госзакупки», была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям. Причина техническая – заявитель не предоставил необходимые для сделки документы.

На закупку трамваев власти Екатеринбурга планируют потратить 13,2 миллиарда рублей. Половину этой суммы компенсирует областной бюджет. Ранее глава города Алексей Орлов заявлял, что новые трамваи должны поступить в Екатеринбург до конца 2026 года. Однако теперь сроки поставок, вероятно, будут сдвинуты.

Как ранее писал «Новый День», новые низкопольные трамваи будут вмещать до 150 пассажиров. По требованиям закупки, вагоны должны быть оснащены системой климат-контроля, светодиодным освещением и эргономичной отделкой салона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube