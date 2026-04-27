Покалечившие ребенка самокатчики согласны заплатить ему 15 тысяч

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать иск о взыскании морального ущерба с двух самокатчиков, которые в прошлом году сбили на перекрестке Мира – Малышева 11-летнего мальчика.

Как рассказал «4 каналу» адвокат семьи ребенка Дмитрий Файнгольд, после ДТП самокатчики скрылись. Мальчик получил тяжелые травмы в виде множественных переломов голени, ему сделали операцию с установлением удерживающих кости металлических конструкций. Удалены они были только через семь месяцев.

Ребенок пропустил четверть в школе, не смог принять участие в музыкальных конкурсах, в которых выступал ежегодно. Сейчас он освобожден от физкультуры, не может заниматься спортом и вести привычный образ жизни.

Виновных нашли. Предварительно они согласны выплатить 15 тысяч рублей, но, по мнению адвоката, этого мало. «Хотелось бы понять мнение общества – какой размер компенсации в такой ситуации можно считать адекватным, а выше какой суммы это уже выглядело бы как неосновательное обогащение», – рассуждает адвокат. Он намерен требовать до 1 млн рублей компенсации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

