С подростка-самокатчика, который сбил ребенка, хотят взыскать 1 млн рублей

В Кировский суд Екатеринбурга поступило гражданское дело о взыскании 1 млн рублей с подростка, который сбил ребенка, катаясь на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 сентября 2025 года на перекрестке улиц Малышева и Мира 16-летний подросток на электросамокате, пересекая проезжую часть, не спешился и сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы средней тяжести. Судебное заседание состоится 27 апреля в 10 часов, судья Владислав Темников.

Как уже писал «Новый День», 28 января похожее дело рассмотрел Академический районный суд. Прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу 5-летнего ребенка, которого 22 августа на улице Павла Шаманова сбил 14-летний подросток на электросамокате. Мальчик получил закрытый перелом диафиза левой большеберцовой кости ноги с отеком. Эксперты квалифицировали это повреждение как причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Суд постановил взыскать с подростка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а если он не сможет выплатить, то взыскание ляжет на его родителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

