Судебный пристав поймала злостного алиментщика, заказав у него натяжной потолок

В Талице злостного должника по алиментам удалось задержать, пригласив его к женщине-приставу под предлогом установки натяжного потолка.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, должник официально нигде не работал и полностью самоустранился от содержания двоих детей, накопив долг в размере более 1,9 млн рублей.

Мужчина скрывался от судебных приставов, был объявлен в исполнительский розыск. Затем они узнали, что должник неофициально занимается установкой натяжных потолков. Под этим предлогом пристав-исполнитель договорилась с ним о встрече.

Увидев судебных приставов, должник оказал сопротивление. В результате суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток – за неуплату алиментов и воспрепятствование работе должностных лиц.

Напомним, в ноябре 2025 года судебный пристав отыскал в Екатеринбурге должника по алиментам, уроженца Египта, записавшись к нему на массаж.

Талица, Елена Владимирова

