Гидрометцентр: снегопады из Москвы уйдут в Арктику, а не на Урал

Сильные снегопады, которые заметают сейчас центр и северо-запад Европейской территории России, до Свердловской области не дойдут – циклон уйдет в сторону Арктического побережья.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня по территории Свердловской области проследует атмосферный фронт, несущий понижение температуры на 4-5° и небольшие кратковременные дожди.

29 апреля – 1 мая Урал будет находиться в зоне юго-западных ветров. Небольшие осадки вероятны в основном в горах и на севере области, температура ожидается близкой к норме.

2 мая под влиянием очередного атмосферного фронта дожди пройдут в большинстве районов, включая Екатеринбург, будет облачно и прохладно.

3-4 мая потеплеет, воздух прогреется до +12…+17 °C.

Как уже писал «Новый День», в московском регионе снегопады продлятся до конца рабочей недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

