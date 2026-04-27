Гидрометцентр: снегопады в Москве продлятся почти до конца рабочей недели

В московском региона снегопады продлятся до конца рабочей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, некоторого ослабления осадков можно ожидать со второй половины вторника, 28 апреля.

Как отмечают синоптики, предстоящей ночью в Подмосковье возможны сильные осадки, местами налипание мокрого снега при температуре воздуха около 0° и порывистом ветре до 15-20 метров в секунду. Днем снегопад продолжится, в Москве потеплеет до 2...4°, по области – 0...5°. При этом порывистый ветер местами до 17 м/с сохранится.

В среду, 29 апреля, ночью прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег) с налипанием мокрого снега и температурой около 0°. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве 3...5°, по области 1...6°.

В четверг, 30 апреля, ночью местами опять возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в столице воздух прогреется до 5...7°, в Подмосковье – до 3...8°.

В пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ночью -2...3°, днем 6...11° при слабом ветре. В субботу, 2 мая, преимущественно без осадков. Ночью -1...4°, днем 7...12°.

Москва, Анастасия Смирнова

