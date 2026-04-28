Екатеринбургские лесничие отказались от запуска дрона из-за сложностей с допуском

Екатеринбургское лесничество не использует воздушный мониторинг лесов в пожароопасный сезон, хотя в распоряжении учреждения есть один беспилотник.

«Это проблема для нас. Дело в том, что [на территории Екатеринбурга] везде зоны допуска. А патрулирование лесов мы проводим по погоде, то есть заранее не можем определить день. Чтобы использовать дрон, нужно оформить конкретный участок [леса], отправить письма, пройти определенные процедуры. Поэтому дрон есть, но мы его ни разу не поднимали. Патрулирование проводим на машинах», – рассказал директор Екатеринбургского лесничества Александр Чубарков на заседании комиссии по безопасности городской думы.

Также он доложил депутатам, что после повышения зарплат штат инженерно-технических работников укомплектован полностью. Хотя в учреждении по-прежнему не хватает трактористов и рабочих. Благодаря дополнительному финансированию в 2025 году лесничество обновило автопарк: появился пожарный автомобиль и две машины УАЗ. Кроме того, работники обзавелись специальной помпой, которая позволяет перекачивать воду на расстояние 2 километра. Это необходимо для тушения природных пожаров вдали от водоемов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

