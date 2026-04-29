В Свердловской области объявлена опасность по БПЛА. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», – отметил губернатор.
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
Екатеринбург, Елена Васильева
