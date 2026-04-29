МЧС и «Радар». Какие уведомления пришли раньше всего

Свердловчане начали получать уведомления о введенном в регионе режиме опасности прилета БПЛА спустя примерно 40-60 минут по СМС. Некоторые не получили их вообще.
Между тем в официальном приложении МЧС России в этот раз оповещение пришло уже в 08:05.
Практически одновременно с этим оповещение пришло в группу «Радар по всей России» – в 08:06.
С небольшой задержкой – в 08:11 – сообщение пришло в группу «Радар ВРВ».
Екатеринбург, Елена Сычева
