МЧС и «Радар». Какие уведомления пришли раньше всего

Свердловчане начали получать уведомления о введенном в регионе режиме опасности прилета БПЛА спустя примерно 40-60 минут по СМС. Некоторые не получили их вообще.

Между тем в официальном приложении МЧС России в этот раз оповещение пришло уже в 08:05.

Практически одновременно с этим оповещение пришло в группу «Радар по всей России» – в 08:06.

С небольшой задержкой – в 08:11 – сообщение пришло в группу «Радар ВРВ».

Екатеринбург, Елена Сычева

