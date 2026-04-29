В Кольцово задержаны 14 рейсов, два отменены

Аэропорт Кольцово больше трех часов не принимает и не выпускает самолеты из-за объявления режима опасности пролета БПЛА. Согласно онлайн-табло, задержано 14 рейсов. Пассажиры дожидаются вылетов в Москву, Оренбург, Нижний Новгород, Сочи, Саратов, Уфу, а также в Стамбул, Хургаду и Астану. Два рейса отменено: утренний вылет в Сургут авиакомпании «Ямал» и рейс «Аэрофлота» в Москву на 13:10.

«В условиях сохраняющихся временных ограничений аэропорт Кольцово продолжает оказывать услуги пассажирам, обстановка в аэропорту спокойная. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Для прибывших в аэропорт путешественников в общедоступной зоне аэровокзального комплекса выставлены кулеры с питьевой водой. Сотрудники аэропорта готовы, если это будет необходимо, обеспечивать пассажиров дополнительными местами для ожидания рейса (ковриками и надувными матрасами). Пассажирам с детьми доступна комната матери и ребенка. В аэровокзальном комплексе в режиме 24/7 работает медпункт», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, режим беспилотной опасности введен в Свердловской области сегодня с 8 часов утра. Как сообщают очевидцы, сейчас небо в Екатеринбурге патрулирует военная авиация.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube