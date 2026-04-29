Среда, 29 апреля 2026, 11:08 мск

В Екатеринбурге перестали открываться сайты из «белого списка»

В Екатеринбурге мобильный интернет работает с перебоями из-за объявления режима беспилотной опасности. Горожане сообщают, что не открываются даже некоторые сайты из «белого списка». Так, утром около часа не работали мессенджер Max и соцсеть «ВКонтакте». У абонентов некоторых операторов не открываются банковские приложения. Также екатеринбуржцы сообщают о проблемах с безналичной оплатой в общественном транспорте и магазинах.

Напомним, режим опасности БПЛА в Свердловской области действует с 8 часов утра. Небо в Екатеринбурге патрулирует военная авиация.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

