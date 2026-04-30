На Урале второй день подряд объявляют режим беспилотной опасности

В Свердловской области сегодня в 06:11 снова объявлен режим беспилотной опасности.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.

В аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

