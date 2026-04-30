1 мая на Сортировке откроется новый пляж

Завтра, 1 мая, в Екатеринбурге в техническом режиме откроется новое место для отдыха у воды – парк «Территория ветра» на берегу Верх-Исетского пруда (ул. Контролеров, 17а).

Как сообщает команда парка Маяковского, которая будет управлять новым объектом, активности на площадке будут работать ежедневно, если позволяет погода, вход – свободный.

На территории уже есть волейбольные площадки, воркаут-зона, площадка для настольного тенниса, туалеты, раздевалки, камеры хранения, скамейки, освещение, фудтрак. Напрокат можно взять сапборды, спортивный инвентарь – от боччи и мячей для волейбола до ковриков для йоги и боксерских перчаток.

Как уже писал «Новый День», пока основная проблема новой площадки – ее удаленность. Пеший путь по мосту от улицы Минометчиков через станцию Электродепо занимает около 20 минут, от самой станции – 10 минут. На машине от «Таганского ряда» можно доехать за 5 минут по единственной дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

