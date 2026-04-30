Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга уходит в отставку

Глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко сегодня работает последний день. Мэрия приняла решение не продлять с ним трудовой контракт, по данным «Нового Дня», – из-за некачественной уборки района. В пресс-службе городской администрации эту информацию пока не комментируют.

Как уже писал «Новый День», Роман Кравченко стал главой района в ноябре 2018 года. До этого он был начальником городского отдела полиции № 8.

Екатеринбург, Елена Владимирова

