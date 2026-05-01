Вальпургиева ночь или Кузьма-травник – что еще отмечают 1 мая

В Европе ночь с 30 апреля на 1 мая называлась Вальпургиевой, после которой отмечался праздник плодородия, сева, расцвета весны.

Древние кельты считали, что после захода солнца начинается время разгула нечистой силы. Чтобы поставить защиту от зла, люди разжигали на вершинах холмов костры, прыгали через них, сжигали в пламени чучела ведьм, обходили дома с факелами и звонили в церковные колокола. Защищались от нечистой силы также с помощью росы, парного молока (его непременно нужно было выпить 1 мая) и масла.

Символом праздника было майское дерево. Его специально высаживали и украшали. Вокруг водили хороводы и пели песни. В Германии юноши тайно сажали деревья у домов любимых девушек. А в Италии клали у порога молодой женщины зеленую ветку. Если та ее приняла, значит согласна выйти замуж.

Считалось также, что травы в эту ночь обретают чудесную силу. Ими украшали дома. Во Франции первого мая обычно дарили друг другу ландыши, которые сушили и берегли целый год. Верили, что это может принести удачу. На Сицилии собирали на лугах ромашки, которые, по поверью, подарят счастье. В Испании девушки украшали себя розами и гвоздиками. В Великобритании дети в этот день цветы продавали, а монетки бросали в «колодец желаний».

На Руси 1 мая отмечали Кузьмин день. Его еще называли Кузьма-огородник, потому что целый день проводили на земле. Верили, что все, посаженное в это время, будет защищено от засухи, ливней и заморозков.

Целебным в народе считался первомайский дождь. Когда с неба начинало капать, люди стояли на улице до тех пор, пока не намочит волосы. По примете, они тогда будут хорошо расти.

Сложились в Кузьмин день, по повериям, нельзя стричь волосы, потому что можно свою жизнь укоротить.

Не стоит рассказывать о своих планах – могут чужие люди сглазить.

Запрещалось ругаться и выяснять отношения, так как наладить их будет очень сложно.

Не разрешалось 1 мая грустить, поскольку, по поверью, потом все лето придется плакать.

С мая начинался запрет на свадьбы. Существовало поверие, что те, кто женится в этот месяц, всю жизнь будут маяться.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

