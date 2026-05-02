Сегодня можно одаривать весну в надежде на урожай

2 мая по народному календарю отмечается Иван Ветропашечник. В этот день было принято одаривать весну. В древности считали, что после подношений природа поможет прокормиться и выжить предстоящей зимой.

На Руси начало мая было временем активных работ: мужчины занимались севом, а женщины – тканями и шили одежду.

Хозяйки 2 мая по традиции пекли пироги с разными начинками. По примете, чем их больше, тем богаче будет урожай.

Весну одаривали холстами. В честь чего день получил второе название – «новины».

Женщины надевали в это время только новую одежду и впервые после зимы выносили на улицу «новину» – недавно сотканные холсты и сшитые рубахи. Все это полоскали в воде, а затем сушили на солнце. Считалось, что ткань заберет весеннее тепло, и люди перестанут болеть.

Чтобы получить урожай, поля обходили с молебнами, поводили обряды по «отмыканию» дождя и против засухи.

А еще 2 мая вымаливали семейное счастье. Женщины утром несли в храм вещи мужа и детей и просили, чтобы никто в доме не болел, семья жила в мире и согласии.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube