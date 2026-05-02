Арестован мужчина, пытавшийся напасть на губернатора Паслера

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест мужчине, который пытался прорваться к губернатору Денису Паслеру во время первомайского митинга на Центральном стадионе. Нападавшим оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков.

Мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). Ему вменили нецензурную брань в публичном месте. Таспаков матерился, когда его скрутили сотрудники службы безопасности после неудачного наскока на губернатора. В суде мужчина полностью признал вину. Он проведет под административным арестом 14 суток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

