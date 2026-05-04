На Урале потеплеет до +24

Сегодня в Екатеринбурге дождливо и прохладно, но уже через два дня погода станет по-летнему теплой.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Ветер ночью слабый, днем западный, 3-8 м/с. Температура днем +14…+19 °C, в Екатеринбурге до +16°.

5 мая – переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +3…+8°, днем +17…+22°.

6 мая – облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем на юге в отдельных районах умеренные. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +6…+11°, днем +19…+24°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube