Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится ориентировочно 12 мая

В администрации Екатеринбурга готовят постановление о завершении отопительного сезона. Как стало известно «Новому Дню», поэтапное отключение тепла в жилых домах планируется с 12 мая. Однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
В ближайшие дни в Екатеринбург придет потепление, температура воздуха прогреется до +24°. Однако к 9 Мая в городе пойдут дожди и похолодает.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»