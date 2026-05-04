Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится ориентировочно 12 мая

В администрации Екатеринбурга готовят постановление о завершении отопительного сезона. Как стало известно «Новому Дню», поэтапное отключение тепла в жилых домах планируется с 12 мая. Однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

В ближайшие дни в Екатеринбург придет потепление, температура воздуха прогреется до +24°. Однако к 9 Мая в городе пойдут дожди и похолодает.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

