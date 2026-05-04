Малолетний вандал разбил бутылкой окно в трамвае

В Екатеринбурге снова зафиксировано ЧП в общественном транспорте с участием подростков.

Как сообщает близкий к городской администрации канал «Екатеринбург. Главное», 3 мая в трамвае маршрута № 24, ехавшего по улице Технической, поссорились две компании подростков. Один из участников конфликта вышел на остановке, достал из урны пустую бутылку и кинул ее в оппонента, который оставался в салоне. В результате было разбито окно трамвая. Хулиган сбежал, транспортники написали заявление в полицию.

Напомним, в прошлом году сотрудники «Гортранса» грозились остановить движение трамваев в районах, где бесчинствуют подростки. Малолетние хулиганы сбивались в группы по 15-20 человек, закидывали трамваи камнями и петардами, запрыгивали на крыши вагонов, били стекла, пугали вагоновожатых и пассажиров. Ситуация стала настолько неуправляемой, что ею заинтересовались следователи, а городские власти публично обратились к начальнику УМВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

