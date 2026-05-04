На пожаре в уральском селе погибли четверо детей и их мать

В Туринском районе, в селе Ленское на пожаре погибла многодетная семья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пожар начался сегодня утром в частном доме на улице Кирова. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела 5 человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 8, 9, 11 и 16 лет.

Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.

Точную причину возникновения пожара установят специалисты по результатам пожарно-технической экспертизы.

Туринск, Елена Владимирова

