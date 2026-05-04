У погибших на пожаре детей осталась 14-летняя сестра

У многодетной матери из Туринского района, которая вместе с детьми погибла сегодня утром на пожаре, осталась в живых одна дочь.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, девочке спасло жизнь то, что сейчас она лежит в больнице в Екатеринбурге.

«Погибли мать Светлана, 1990 г.р., работавшая техническим специалистом в местной школе, ее дочери Анжелика 2009 г.р., и Алина 2016 г.р., а также сыновья Ярослав 2014 г.р., и Николай 2018 г.р. Мама не пришла в школу на работу, а дети – на учебу, на телефонные звонки они не отвечали. Поэтому с учебного заведения по месту жительства семьи был отправлен курьер для выяснения обстоятельств. Он и обнаружил запах и дым (открытого огня на тот момент не было). Отец совсем недавно разбился в автомобильной катастрофе», – сообщил Горелых.

По одной из версий, ЧП могло произойти из-за курения на диване.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Туринск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube