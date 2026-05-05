Даже не пришел на похороны – суд отказал отцу в выплатах за погибшего на СВО сына

На Урале суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына, так как мужчина не принимал участие в воспитании ребенка. Дело рассматривал Синарский районный суд Каменска-Уральского. С требованием лишить отца выплат обратилась вдова бойца.

Суд установил, что брак родителей мужчины распался, когда ему было пять лет. После этого отец не поддерживал с сыном никаких отношений, не пытался восстановить семью и не оказывал материальной поддержки. Фактически мальчика воспитывала бабушка по материнской линии. Мужчина даже не явился на похороны погибшего сына.

Суд изучил материалы дела, заслушал представителя истицы и свидетелей и пришел к выводу: факта родства недостаточно. «Суд постановил: отец погибшего бойца не имеет права на социальные выплаты в связи со смертью сына, а полученная им сумма подлежит взысканию в пользу вдовы как неосновательное обогащение», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Отметим, что решение суда пока не вступило в силу, у сторон есть время на обжалование.

Ранее «Новый День» сообщал о решении Верховного суда, который рассматривал похожее дело, но там речь шла о бойце из Приморского края. Парень погиб в ходе спецоперации, а его отец, который ушел из семьи, пытался получить половину выплат – наравне с матерью, которая растила мальчика одна.

Екатеринбург, Елена Сычева

