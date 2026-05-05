Жесткий ответ судьи адвокату отца, пытавшегося добиться выплат за погибшего на СВО сына, завирусился в Сети

В интернете набирает популярность видео с заседания Верховного суда под председательством Людмилы Пчелинцевой, которая жестко оборвала представителя истца, пытавшегося добиться выплат за погибшего на СВО сына. История началась несколько месяцев назад, когда отец парня из Приморского края пожелал получить половину выплаты. Мать с этим была не согласна – ее бывший муж не принимал участия в воспитании ребенка и выплачивал на него алименты ниже прожиточного минимума.

Суд первой инстанции встал на сторону матери погибшего парня. В апелляции и кассации весы качнулись в сторону отца. Точку поставил Верховный суд России, который выработал определение: злостное уклонение родителя от содержания и воспитания ребенка является основанием для признания его недостойным наследником.

Представитель ответчика пытался возражать. «Я с данной позицией Верховного суда, с которой, конечно же, ознакомлен, не согласен. Во-первых, право у нас не прецедентное», – начал он.

Однако судья Людмила Пчелинцева жестко оборвала его: «А это имеет какое-то значение, что вы не согласны? Есть практика Верховного суда – более 30 определений. И это позиция Верховного суда, которая исполняется нижестоящими судами. […] Вы послушайте выступление председателя Верховного суда Игоря Викторовича Краснова, который сказал, что если Верховный суд высказал правовую позицию – она обязательна для всех судов без обсуждения».

Сейчас фрагмент видеозаписи заседания вирусится в пабликах, посвященных юриспруденции, праву, обсуждается как адвокатами, юристами, так и обычными гражданами. Последние, в частности, осуждают тон судьи и формулировку, однако юристы говорят, что ничего оскорбительного в словах Пчелинцевой нет – личное несогласие представителя с позицией Верховного суда действительно не имеет никакого значения.

Высказался в обсуждениях и представитель отца в суде. «В действительности ответчик исполнял родительские обязанности, не уклонялся от уплаты алиментов, не имел задолженности, но от него суд требовал доказательств отсутствия задолженности и уплаты алиментов, несмотря на то, что через 16 лет с момента совершеннолетия ребенка у него объективно не сохранилось таких доказательств. На это суд возразил наличием позиций Верховного суда РФ по аналогичным делам и их обязательностью и потребовал от меня согласиться с ними, на что я, отстаивая интересы своего доверителя, выразил несогласие с упомянутыми позициями ВС РФ ввиду того (иначе адвокат и не может), что в России непрецедентное право (этот факт в учебниках написан, по которым все юристы в нашей стране учились, в том числе судьи ВС РФ)», – добавил представитель отца в суде Андрей Строд-Островский в одном из обсуждений.

Многие люди, однако, поддерживают решение Верховного суда, имея в виду, что отец заслуженно, по их мнению, не получит выплат: «А что не так сказала коллегия судей? То есть не участвовать в жизни ребенка, не платить алименты или делать себе справки о минимальных доходах, не появляться на значимых для ребенка праздниках, при болезнях, а как ребенок погиб и дело идет о получении выплат, так сразу «отец имеет право»... наверняка у погибшего есть дети, жена, мать.... Но до суда дошел только «я ж отец».

Москва, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

