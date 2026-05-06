Сегодня Юрьев день

6 мая православная церковь отмечает Юрьев день, получивший свое название от Георгия Победоносца.

Святой великомученик родился в Малой Азии и вырос в глубоко верующей христианской семье. Среди многих чудес, совершенных Георгием, наиболее известно происшествие, случившееся в городе Бейруте, когда святой Георгий с копьем в руке убил огромного змея, жившего в озере и пожиравшего людей.

С именем Победоносец герой вошел и в историю христианства Святой Руси. Он является ангелом-покровителем строителей государственной власти и военной мощи. Со времени образования Московского княжества изображение Георгия Победоносца – всадника, поражающего змия, – стало гербом Москвы и эмблемой русского государства. Установленные в честь святого знаки отличия – Георгиевский крест и Георгиевская медаль – издавна являются наиболее почетными наградами и присваиваются только за подвиги, совершенные на поле брани.

На Руси на Святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. К этому дню производили первый выгон скота на подножный корм. В поле ставили стол с иконой и служили молебен. Этот день был праздником всех пастухов. Святой Георгий считался покровителем скота, к нему обращались крестьяне с просьбой защитить овец, коров, лошадей от болезней и напастей. Коней на Егория купали и мыли. С днем 6 мая связывали прилет ласточек, начинали прислушиваться к голосу кукушки. Дождь на 6 мая обещал легкий год для скотины, люди же старались кататься по росе, выпавшей на Георгия, чтобы получить здоровье.

Екатеринбург, Елена Васильева

