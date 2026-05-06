В Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала колледжа

В Уральском колледже технологий и предпринимательства сегодня частично обрушилась крыша. Рухнули несколько плит перекрытий в спортивном зале. К счастью, пострадавших нет. Как уточнили в областном министерстве образования, учебные занятия в том крыле здания не проводились. Колледж находится по адресу: ул. Умельцев, 5.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, обрушение кровли произошло на площади 400 кв. м. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не поступало. Однако спасатели выясняют, находились ли в помещении люди в момент обрушения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

