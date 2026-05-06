Среда, 6 мая 2026, 17:01 мск

По факту обрушения крыши колледжа проводится прокурорская проверка

Фото: «Ночные новости»

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с обрушением кровли Уральского колледжа технологий и предпринимательства. ЧП случилось сегодня, 6 мая, около 16:30 в помещении спортивного зала. «В результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания», – сообщили в надзорном ведомстве.

В момент происшествия никого из сотрудников и студентов колледжа в спортзале не было, никто не пострадал. Причины обрушения плит сейчас выясняются. На место выехал прокурор Чкаловского района для координации деятельности правоохранительных органов и спасательных служб. Прокуратура проверит, как соблюдались требования безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся колледжа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

