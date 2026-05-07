В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области в 10:30 объявлен режим беспилотной опасности.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Аэропорт Кольцово закрыт на прием и отправку самолетов, сообщет Росавиация.

Екатеринбург, Елена Владимирова

