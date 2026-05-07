российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 мая 2026, 14:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Кольцово задержано 19 рейсов, пассажирам раздают воду и коврики

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не работает уже 2,5 часа из-за введения режима беспилотной угрозы в регионе. На данный момент в воздушной гавани задержано 19 авиарейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Уфу, Сочи, Краснодар, Надым, Новый Уренгой и за рубеж. Дневной рейс в Новосибирск авиакомпании S7 отменен.

«В период временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов службы аэропорта создают дополнительные условия для ожидания пассажирами своих рейсов. Путешественникам доступны кулеры и фонтанчики с питьевой водой, в зонах ожидания выдаются коврики. Вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,