В Екатеринбурге грянула первая майская гроза

В Екатеринбурге прошла первая в этом сезоне гроза. Около двух часов дня север города накрыли тучи, а жители услышали раскаты грома. Небольшой ливень наблюдался в районе Уралмаша, но до центра дожди не добрались.

Отметим, что в Екатеринбурге второй день подряд по-летнему жарко. Днем температура воздуха достигает +27 °C. Теплая погода сохранится и 8 мая, однако на вторые майские выходные синоптики прогнозируют похолодание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

