Екатеринбург готовится к первым опрессовкам

Первый этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 мая.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23:00 до 06:00.
В случае обнаружения утечки горячей воды надо звонить по телефонам:
– диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;
– «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 222-30-05.
Как уже сообщал «Новый День», городские власти планируют начать отключать подачу тепла 12 мая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
