«Уральские авиалинии» скорректировали расписание южных рейсов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 8 мая вынужденно перенесла время вылета рейсов в южные аэропорты России (Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный, Минеральные Воды) на более позднее в связи с атакой украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, скорректировано расписание следующих рейсов:

• U6-547/548 Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург за 8 мая – отменены.

• U6-219 Екатеринбург – Сочи – перенесен на завтра, 9 мая.

• U6-109/110 Домодедово – Краснодар – Домодедово – отменены, пассажиры пересажены на рейсы за 9 мая.

• U6-209/210 Екатеринбург – Краснодар – Екатеринбург – отменены, пассажиры пересажены на рейсы за 9 мая.

• U6-115/116 Домодедово – Геленджик – Домодедово – отменены, пассажирам предлагается вынужденный возврат, замена маршрута на Домодедово – Краснодар – Домодедово.

• U6-427 Домодедово – Грозный – будет выполнен по маршруту Домодедово – Махачкала.

• U6-428 Грозный – Домодедово, будет выполнен из аэропорта Махачкалы. Пассажиров перевезут в аэропорт наземным транспортом.

• U6-1387 Домодедово – Владикавказ – будет выполнен по маршруту Домодедово – Минеральные Воды.

• U6-1388 Владикавказ – Домодедово – будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды. Пассажиров перевезут в аэропорт наземным транспортом.

Ранее отмененные рейсы за 8 мая восстановлены и будут выполнены в течение суток по мере открытия воздушного пространства:

• U6-280 Сочи – Домодедово

• U6-619 Сочи – Челябинск

• U6-220 Сочи – Екатеринбург

• U6-154 Минеральные Воды – Домодедово

• U6-206 Минеральные Воды – Екатеринбург

• U6-210 Краснодар – Екатеринбург

• U6-110 Краснодар – Домодедово

• U6-279 Домодедово – Сочи

• U6-153 Домодедово – Минеральные Воды

• U6-205 Екатеринбург – Минеральные Воды

По всем вопросам можно обратиться к представителям авиакомпании в аэропортах вылета, а также в контакт-центр:

• 8-(800)-770-02-62 (для звонков по России);

• +7-(499)-920-22-52 (для звонков из-за границы).





Екатеринбург, Елена Владимирова

