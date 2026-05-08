Минтранс сообщил о планах возобновить авиасообщение на юге РФ после 15:00 мск

Возобновить полеты в закрытых аэропортах на юге России с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 мск. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

По данным ведомства, до конца суток планируется выполнить 217 рейсов в южные аэропорты страны: 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из регионов РФ.

Также отмечается, что на текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда в южном направлении. При наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах. Также будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.

«Единая транспортная дирекция» Минтранса прорабатывает вопрос привлечения автобусов для доставки пассажиров между регионами юга страны, а также от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения, добавили в Минтрансе.

Ранее Минтранс России сообщил об атаке украинских БПЛА по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, из-за чего сегодня утром приостановили работу 13 аэропортов на юге страны. Не обслуживают рейсы воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру аэронавигации в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования. Решение о сроках возобновления рейсов в их направлении – с сокращенной частотой – будет принято в ближайшее время, отмечали в Минтрансе.

В свою очередь, в Росавиации сообщали, что полеты в аэропорты юга России приостановлены до 12 мая, но этот срок может быть сокращен после завершения анализа технологических мощностей системы управления воздушным движением, который проводят специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

По оценке Ассоциации туроператоров России, не менее 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в южных аэропортах страны. Задержаны и отменены более сотни рейсов.

Москва, Наталья Петрова

