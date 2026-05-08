Тысячи пассажиров застряли в аэропортах на юге России

Как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в приостановивших работу аэропортах на юге России, задержаны и отменены более 80 рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

«По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 тыс. пассажиров. В основном речь идет о рейсах по России», – говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, самая сложная ситуация сложилась в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток, вызванные приостановкой обслуживания рейсов из-за атак БПЛА.

Кроме того, из-за прекращения работы южных аэропортов отменены или задерживаются 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа, указали в АТОР.

«Это затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию», – уточнили в ассоциации.

В АТОР предупредили, что с каждым часом простоя количество задержанных рейсов будет увеличиваться. Пассажиров попросили внимательно следить за сообщениями авиакомпаний и статусами рейсов.

Ранее Минтранс России сообщил об атаке украинских БПЛА по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, из-за чего приостановили работу 13 аэропортов на юге страны. Не обслуживают рейсы воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Авиакомпании корректируют расписание. О переносе времени вылета и отмене некоторых рейсов сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». «Уральские авиалинии» проинформировали о переносе рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды на более позднее время. Nordwind предупредила о корректировке расписания и попросила пассажиров заранее проверять статус рейсов.

Москва, Наталья Петрова

