13 аэропортов юга России приостановили работу из-за удара БПЛА по зданию аэронавигации

После попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону приостановили работу 13 аэропортов на юге России. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Временно не работают воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В ведомстве сообщили, что работа регионального центра ««Аэронавигации» в Ростове-на-Дону временно скорректирована. Персонал находится в безопасности. Специалисты проверяют работоспособность оборудования, из-за чего вносятся изменения в технологию управления воздушным движением на юге России. На этом фоне Минтранс России и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание рейсов.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки БПЛА упали на административное четырехэтажное здание в Первомайском районе в Ростове-на-Дону, после чего в здании начался пожар. Позже он уточнил, что возгорание полностью ликвидировано. Подробности он не привел.

Москва, Наталья Петрова

