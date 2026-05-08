Над регионами России за ночь сбили 264 украинских беспилотника

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 264 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны.

Дроны перехватили в 16 субъектах РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, Московского региона. Также воздушные цели были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области при отражении атак беспилотинков и ракеты есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, а также в Мясниковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, в Ростове после падения обломков БПЛА начался пожар в четырехэтажном административном здании. Также повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль. Обошлось без пострадавших. В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и окна хозяйственной постройки. В Таганроге поврежден гараж, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля и повреждено остекление. Кроме того, в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты загорелись складские помещения, произошло обрушение здания склада. Возгорание локализовано, никто не пострадал.

На окраине Калуги после падения БПЛА загорелся дачный дом, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, ночью на окраинах Калуги и Обнинска, а также над Боровским округом нейтрализовано семь вражеских дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ночью и утром 27 беспилотников, летевших на столицу. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства, информирует Росавиация. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

В Брянской области уничтожено 76 дронов ВСУ, уточнил глава региона Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – написал он в Max.

В Воронежской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Ярославской и Ульяновской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

