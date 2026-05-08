В Росавиации допустили сокращение срока приостановки полетов на юг России

Полеты в 13 аэропортов юга России приостановлены до 12 мая, но этот срок может быть сокращен. Об этом сообщили в Росавиации.

«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока», – говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации ожидают в ближайшее время завершения анализа технологических мощностей системы управления воздушным движением, который проводят специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Ранее сегодня Минтранс России сообщил об атаке украинских БПЛА по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, из-за чего приостановили работу 13 аэропортов на юге страны. Не обслуживают рейсы воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру аэронавигации в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования. Решение о сроках возобновления рейсов в их направлении – с сокращенной частотой – будет принято в ближайшее время, отмечали в Минтрансе.

Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. Одновременно авиаперевозчикам даны поручения скорректировать расписание рейсов и уделить особое внимание работе с пассажирами. При задержках рейсов пассажирам должны предоставляться услуги в соответствии с федеральными авиационными правилам (ФАП-82) – включая напитки, питание и размещение в гостиницах.

По оценке Ассоциации туроператоров России, как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в приостановивших работу аэропортах юга РФ. Задержаны и отменены более сотни рейсов.

Москва, Наталья Петрова

