«Аэрофлот» корректирует расписание из-за приостановки работы аэропортов юга России

«Аэрофлот» вынужденно переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов РФ продолжаются, возможно, увеличение продолжительности ряда рейсов, предупредили в авиакомпании.

Перевозчик просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло воздушной гавани и на сайте Аэрофлота, а в случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт.

О корректировке расписания путем переноса времени вылета и отмены некторых рейсов также сообщили авиакомпании «Россия» и «Победа».

Ранее Минтранс России сообщил о попадании украинских БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, после чего приостановили работу 13 аэропортов на юге страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube