Шесть домов в Бисерти уничтожены огнем

В Свердловской области в Бисерти ликвидирован пожар в частном секторе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по Свердловской области, в результате ЧП 6 частных строений на Советской и Малышева были уничтожены, одно – повреждено. Надземным органом взят на контроль вопрос обеспечения прав людей, чье жилье пострадало из-за пожара.

Напомни, что утром 10 мая в Бисерти загорелся частный дом на улице Советской. Из-за порывов ветра до 25 метров в секунду огонь перекинулся на соседние строения, пострадало 800 кв метров.

Пожар к середине дня был ликвидирован, причины его выяснят в ходе экспертизы дознаватели.

Екатеринбург, Елена Васильева

