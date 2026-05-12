В Бисерти ликвидируют последствия крупного пожара

В Бисерти приступили к разбору и вывозу завалов на месте крупного пожара, который в выходные уничтожил шесть жилых домов.

«Я обращаюсь к каждому: пожалуйста, покиньте зону проведения работ и не подходите к ней до полного завершения уборки. Сейчас там будет работать тяжелая техника, и нахождение на площадке просто небезопасно», – написала на своей странице «ВКонтакте» глава Бисерти Валентина Суровцева.

Как уже писал «Новый День», в результате пожара 10 мая в Бисерти 6 частных строений на улицах Советской и Малышева были уничтожены, одно – повреждено. Прокуратура взяла на контроль вопрос обеспечения прав людей, чье жилье пострадало из-за пожара.

Бисерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube