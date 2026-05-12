Вторник, 12 мая 2026, 12:20 мск

В Бисерти ликвидируют последствия крупного пожара

Фото со страницы Валентины Суровцевой в ВК

В Бисерти приступили к разбору и вывозу завалов на месте крупного пожара, который в выходные уничтожил шесть жилых домов.

«Я обращаюсь к каждому: пожалуйста, покиньте зону проведения работ и не подходите к ней до полного завершения уборки. Сейчас там будет работать тяжелая техника, и нахождение на площадке просто небезопасно», – написала на своей странице «ВКонтакте» глава Бисерти Валентина Суровцева.

Как уже писал «Новый День», в результате пожара 10 мая в Бисерти 6 частных строений на улицах Советской и Малышева были уничтожены, одно – повреждено. Прокуратура взяла на контроль вопрос обеспечения прав людей, чье жилье пострадало из-за пожара.

Бисерть, Елена Владимирова

