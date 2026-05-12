На Урале ограничат агитацию, сделанную с помощью ИИ

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности законодательного собрания рассмотрел пакет изменений в Избирательный кодекс Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе заксо, поправки вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

В частности, устанавливается запрет на использование в агитационном материале изображения или воспроизведения голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение и аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Из этого правила предусмотрен ряд исключений. Партиям будет разрешено использовать изображение кандидата, включая изображение кандидата среди неопределенного круга лиц. Также разрешено использование кандидатом своих изображений или воспроизведения своего голоса. Кроме того, можно будет использовать изображения или воспроизведение голоса иного лица, являющегося гражданином РФ и достигшего 18 лет, при наличии письменного согласия такого лица.

Екатеринбург, Елена Владимирова

