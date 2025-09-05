Нейросеть и выборы: можно ли рисовать плакаты с кандидатом и другими людьми

Необычный административный иск поступил на рассмотрение в Челябинский областной суд. Региональное отделение КПРФ требует отменить решение избиркома, которым коммунистам запрещается распространять листовку, сгенерированную нейросетью.

Как пишет «Коммерсант», на листовке, стилизованной под советский плакат, изображена семья с ребенком. Избирательная комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Кроме того, на листовке изображен ребенок, что также нарушает закон. Избирком ссылается на постановление пленума Верховного суда, который признал нарушением использование изображения любого постороннего лица, в том числе созданного «с использованием компьютерных технологий».

«Новый День» обратился за комментарием к юристам.

Адвокат Иван Кадочников заявил: «Я бы отталкивался не от того, что изображено, а от того, оплачено ли изготовление этого изображения из избирательного фонда кандидата. Это не изображение физического лица, его создала нейросеть, это не человек, ты не получишь его разрешение на использование изображения. Но изготовление должно быть оплачено из избирательного фонда. Грубо говоря, ты – кандидат, и ты со спецфонда переводишь ООО «Ромашка» деньги за работу дизайнера и пользование ChatGPT. Вот если этого нет – комиссия может АПМ «забрить».

«Спорная ситуация, весьма интересная, – считает Евгений Дедков, управлявший партнер Коллегии адвокатов «Дедков и партнеры». – Позиция Челябинского отделения КПРФ мне представляется обоснованной. Ведь закон запрещает использование в материалах предвыборной агитации изображения физических лиц, а не изображения человека. Согласно Гражданскому кодексу физическими лицами являются граждане, обладающие правоспособностью. То есть физическое лицо – это всегда конкретный человек, субъект права. Придуманный персонаж физическим лицом не является».

«Вместе с тем существует разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о том, что под изображениями физического лица следует понимать фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства и изображения, созданные с использованием компьютерных технологий. Поэтому нельзя исключить того, что в данном деле суд признает способность ИИ не только сгенерировать изображение человека, но породить новое физическое лицо», – добавил эксперт с иронией.

Екатеринбург, Челябинск, Евгения Вирачева

