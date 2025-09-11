Суд разрешил предвыборные листовки с персонажами, созданными нейросетью

Челябинский облсуд разрешил коммунистам использовать предвыборные листовки, на которых люди были изображены с помощью нейросети. Ранее распространение агитматериала было запрещено местным избиркомом.

О том, что суд встал на сторону истцов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. «Избирком настаивал, что агитматериал нарушает запрет на использование в агитации изображений физических лиц без их согласия, но коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями люди физлицами считаться не могут», – сообщает издание.

Как уже писал «Новый День», на созданной ИИ листовке, стилизованной под советский плакат, была изображена семья с ребенком. Избирательная комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». «Новый День» обратился за комментарием к юристам. По их мнению, позиция Челябинского отделения КПРФ была обоснованной. Ведь закон запрещает использование в материалах предвыборной агитации изображения физических лиц, а не изображения человека вообще. Согласно Гражданскому кодексу, физическими лицами являются граждане, обладающие правоспособностью. То есть физическое лицо – это всегда конкретный человек, субъект права. Придуманный персонаж физическим лицом не является.

Челябинск, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube