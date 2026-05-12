Мошенники придумали новую схему обмана дачников

Аферисты придумали новый способ кражи персональных данных у владельцев загородных участков.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на «Госуслугах».

Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано заместителем главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель и заверено печатью Управления Росреестра по Свердловской области. Постановление правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг.

«Сотрудники Росреестра никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные», – предупредила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

