Дачников призывают не покупать непонятно что на маркетпелйсах

Российских дачников призывают не покупать посевной материал и саженцы на маркетплейсах. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на онлайн-площадках в этом сезоне огромное количество предложений всего, что только можно представить: от семян до вполне взрослых саженцев, упакованных в коробки. Однако в большинстве своем из карточки товара (зачастую созданную с помощью ИИ) сложно сделать вывод о качестве посадочного материала и о том, какие на него есть сертификаты.

Опираться на отзывы тоже сложно – кто-то пишет, что доволен, кому-то приходят сухие веточки. Ретроспективы (в два-три года, с объективными отзывами как прижился саженец, развивается ли он), у подобных товаров, как правило, нет. А с учетом того, что сейчас разведением той же популярной у дачников туи занимаются даже дилетанты, о качестве поставляемого материала судить сложно.

Рекомендуется покупать только сертифицированную продукцию и только в проверенных садовых центрах – иначе есть риски просто зря потратить деньги и не дождаться обещанных результатов.

Екатеринбург, Елена Васильева

